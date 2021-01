América: Miguel Herrera reveló que fue notificado que quedó fuera del equipo por Zoom

Después de dos etapas con América, la última de 2017 a 2020, Miguel Herrera dejó el banquillo de las Águilas con los que consiguió dos títulos de Liga, uno de Copa y uno de Concachampions.

Sin embargo, su último juego al frente de las Águilas fue una caída con Los Angeles FC en las Semifinales de la Concacaf Liga de Campeones, encuentro donde el Piojo tuvo un altercado con un integrante del cuerpo técnico del conjunto estadounidense.

Y aunque no quedó claro sí fue este hecho el que desencadenó su salida del conjunto azulcrema, el técnico dio a conocer la manera en la que fue notificado que quedaba fuera del equipo por Joaquín Balcárcel, Jefe de Staff ejecutivo de Televisa.

"Cuando nos llama Joaquín Balcárcel, jefe de Santiago, nos llama por el Zoom y dice: 'pues yo tomé la decisión y hasta aquí llegó la relación', y le dije: mira no estoy de acuerdo, en la parte deportiva ahí están los números, estoy triste y molesto por la decisión que estás tomando', a final de cuentas, aprendí de una persona muy importante en esta carrera que un día me dijo: 'hay decisiones de empresa que se toman que no nos gustan, pero se toman' y bueno no me queda más que agradecer a la institución", reveló Herrera en entrevista con la periodista Mara Patricia Casteñda.

"Mucha gente dice que lo que pasó en el último partido, que fue una reclamación, yo seguiré diciendo: 'eso fue una reclamación porque estaban agrediendo a mis jugadores verbalmente y yo fui a calmar las cosas y un elemento del cuerpo técnico del otro equipo me jala el pelo y nos dijimos de cosas, pero no hubo golpes ni nada', eso es normal y si la gente que tomó en el club la decisión fue por eso, estuvo mal tomada", refirió el entrenador.

"Yo hablando con Santiago (Baños), que es el presidente del América, terminando el partido perdimos y le dije: 'buenos si quieres me hago a un lado, traigan a alguien más, porque a lo mejor ya no está funcionando esto, pero me dijo: 'por supuesto que no, nuestro proyecto está contigo, seguimos contigo'", agregó.

