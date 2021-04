Chivas: Oribe recibió oferta de trabajo en el Rebaño para cuando se retire

Oribe Peralta desea cumplir su contrato (termina a finales de año) y después analizará sus opciones; sin embargo, Chivas ya le ofreció un puesto para cuando decida ponerle fin a su carrera.

“Mi plan siempre ha sido terminar mi contrato. Quiero jugar lo más posible. Todavía me siento bien para competir. Ya después tendré que analizar todo lo que venga.

"En algún momento me ofrecieron el tener una oportunidad de trabajo en el área que yo decida después de que me retire. Estoy agradecido por eso, pero no hay nada definitivo”, finalizó.

Finalmente, Oribe salió a defender a Uriel Antuna luego de que los aficionados lo insultaron y abuchearon durante el juego del sábado entre Chivas y Tijuana en el Estadio Akron. El ‘Brujo’ hizo enojar a los seguidores de su equipo porque durante una entrevista con el influencer ZabaLive dijo que prefiere regresar y triunfar en Europa que ganar todos los títulos posibles con el Rebaño Sagrado.

“No vi la entrevista completa, pero muchos de los medios suelen sacar de contexto algunas declaraciones. Quieren generar dudas”, mencionó.

“Él está comprometido con el equipo. Sabe que para poder regresar primero tiene que hacer las cosas bien aquí. El futuro es incierto, nadie sabe lo que puede pasar. Está consciente de lo que representa este equipo y estoy seguro de que su sueño es ser campeón”, agregó.

