Chivas: Pavel Pérez confía que mala racha termine contra Cruz Azul

Pável Pérez confía en que Chivas sacará un buen resultado ante Cruz Azul en la última jornada del Apertura 2022, con lo que le pondría fin a su mala racha.

"Yo pienso que este partido es clave. Hay que cerrar el torneo regular con una victoria y llegar con buen ánimo al repechaje", mencionó en una entrevista que le hizo el club.

"Es un equipo fuerte y más en su casa, siempre maneja los primeros lugares, no perdona, tiene muy buenos jugadores. Hay que ir por los tres puntos", agregó.

El Guadalajara perdió de forma consecutiva contra Tigres y América en la Liga MX, luego cayó ante Cincinnati y de nueva cuenta contra las Águilas en su gira por los Estados Unidos, aprovechando el parón por la Fecha FIFA.

"Son partidos de preparación, pero aun así debimos de ganarlos. Son aprendizajes para los chavos", explicó.

El mediocampista rojiblanco destacó la garra de los canteranos y cree que lo único que les ha faltado es ser más contundentes: "Son pequeños errores que se deben de mejorar. Yo creo que nos ha faltado la contundencia, porque el equipo juega bien y tiene llegada", aseveró.

Pável Pérez podría aparecer en el 11 titular que presentará Ricardo Cadena para el juego del sábado en el Estadio Azteca, pues expulsaron a Fernando Beltrán en el Clásico Nacional.

"Uno busca ser titular para el próximo partido. Hay que estar al 100 por ciento si nos necesitan. El profe me pide que haga lo que sé hacer, que no me vuelva loco y que aproveche las oportunidades, que son contadas", finalizó.

