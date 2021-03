Chivas: Ricardo Peláez negó crisis en el Rebaño tras la derrota en el Clásico

El Director Deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, aseguró que no considera que el Guadalajara esté en crisis, pero hay una molestia muy grande por lo mostrado en el Clásico, en donde advirtió que los jugadores que no se entreguen al máximo no continuarán en el Rebaño.

“No hablaría de crisis, pero sí de molestia. Lo del domingo es inadmisible, hay que tener vergüenza deportiva. Hacer algo, mandar un mensaje, de decir soy el máximo responsable y fue una vergüenza. Lo mínimo que se les puede pedir después de lo que se trabajó en la semana, se cuidaron los detalles, es entregarse en cuerpo y alma en la cancha. Hay una gran responsabilidad y la asumo.

“Los jugadores deben asumir la suya. Un jugador con un rendimiento como el de ayer no seguirá en Chivas. O nos partimos la madre todos o no vamos a seguir en Chivas. La actitud es muy importante y no es negociable. Futbolista que no se rompa el alma, aunque se pierda, que es lo mínimo que exige la afición, no va a poder estar en Chivas”, explicó en conferencia.

Tal y como lo publicó RÉCORD hace unas semanas, los jugadores están en evaluación constante de parte de la directiva y cuerpo técnico, por lo que se evaluará su rendimiento para determinar si continuarán o no dentro del Guadalajara.

Peláez Linares confirmó que no habrá sanciones económicas por cuestiones de rendimiento, pero no habrá exceso de paciencia para que los futbolistas respondan en el campo como debe de ser, por lo que serán promovidos algunos elementos de fuerzas básicas para generar competencia interna y jueguen los que mejor estén.

“Quedó manifestado el torneo anterior en situaciones de indisciplinas. Hubo llamada de atención, multa económica y deportiva. Una tercera donde los jugadores quedaron fuera de la institución. Esto es con base en el rendimiento, y simple y sencillamente, todos seguimos siendo evaluados.

“Nuestro proyecto es que ya tenemos una 20 muy buena y un equipo de Expansión que va trabajando bien. Siempre habrá promovidos al primer equipo, jugarán los que mejor estén y se irán los que no tengan el rendimiento que la gente demanda”, concluyó.