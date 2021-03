Chivas: Vucetich fue ratificado como DT del Rebaño Sagrado

Víctor Manuel Vucetich recibió un voto de confianza por parte de Amaury Vergara y de Ricardo Peláez luego de que Chivas perdió 0-3 ante América en el Clásico Nacional.

Tras dicho encuentro, los aficionados rojiblancos pidieron la destitución del experimentado estratega, quien sabe perfectamente cómo actuar en estos escenarios.

El 'Rey Midas' tiene más de tres décadas años trabajando en los banquillos y dijo que a sus 65 años de edad no siente presión extra; sin embargo, reconoció que su más grande reto ha sido dirigir al Rebaño Sagrado.

“Tengo varios años viviendo de esta profesión. Sé perfectamente cuáles son las reglas. El equipo tiene una gran demanda de toda su gente. Todos estamos siendo evaluados permanentemente”, mencionó.

“Cuando obtuve la primera victoria de mi carrera, le dije a mi esposa que la habíamos librado por un mes porque cuando ganas un partido tienes la posibilidad de trabajar otros tres o cuatro. Así he vivido, por eso tengo todas estas canas, no son gratis, me las he ganado”, contó.

Víctor Manuel Vucetich confía en que las siguientes fechas Chivas obtendrá resultados positivos y aunque sea por el repechaje clasificará a la Liguilla del Guard1anes 2021 de la Liga MX.

“Todavía quedan 18 puntos por disputar. Es una gran oportunidad. Tenemos que reflexionar lo que estamos haciendo. Hay que buscar los resultados con los elementos que estén en la mejor forma”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIBURÓN SÁNCHEZ: 'PARA CHIVAS NO ES UNA DESVENTAJA JUGAR CON PUROS MEXICANOS'