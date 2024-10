Chivas tiene en el radar a Juan Reynoso para el banquillo, ya hubo contactos con el DT

No ha transcurrido ni una semana desde que se oficializó la salida de Fernando Gago del banquillo de Chivas y la directiva del Guadalajara sigue en la búsqueda del nuevo estratega del equipo, han analizado distintas opciones y una de ellas fue Juan Reynoso, el DT peruano artífice de ‘la novena’ con Cruz Azul.

En entrevista para Fox Sports, Juan Reynoso confesó que desde el Club Deportivo Guadalajara llamaron a su entorno para preguntar si es que se encontraba disponible y a pesar de que asegura que no ha existido más comunicación, dejó claro su postura de darle el sí a Chivas en caso de ser requerido.

“Preguntaron, estábamos supuestamente en el radar. No ha habido ninguna comunicación, ojalá. Hablar de Chivas es casi hablar la Selección Mexicana. Vivimos tanto acá, más allá de que somos extranjeros, mis hijos son mexicanos, tengo 30 años viviendo acá. Decirle no a Chivas sería poco inteligente”, declaró Juan Reynoso.

'ME GUSTARÍA VOLVER AL FUTBOL MEXICANO O IR A MLS' ¿Qué viene para Juan Reynoso en su carrera? ¿CHIVAS? 'CHIVAS SE ACERCÓ Y DIJERON QUE ESTÁBAMOS EN EL RADAR... OJALÁ' #FSRadioMX pic.twitter.com/w2IPjGgwEO — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 14, 2024

Juan Reynoso lleva ya casi un año fuera de los banquillos luego de ser destituido por su selección, Perú, esto debido a los malos resultados, pero dice estar listo para afrontar nuevos retos y abre las puertas para volver a dirigir en la Liga MX o inclusive en la MLS.

“Mira, hasta hace dos, tres meses no quería trabajar, la verdad terminé muy desgastado emocional y físicamente y no es ético, creo, llevar ese pasivo al nuevo club, pero hace dos meses, la verdad, tuvimos unas ganas enormes, me gustaría, porque es una liga que conozco, la mexicana o la MLS como prioridad”, declaró para Fox Sports.

