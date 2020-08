Chivas: Vucetich reconoce que Guadalajara tiene buen plantel, pero deben trabajar en la confianza

Víctor Manuel Vucetich, nuevo entrenador de las Chivas, considera que se tiene una buena plantilla de jugadores; sin embargo, destacó que una de las primeras labores a modificar en el grupo será la mentalidad, ya que piensa que les falta confianza en sí mismos a los futbolistas.

“A distancia, cuando veía lo que estaban haciendo, creo que estaban formando buen equipo de gente, de jóvenes con futuro largo, pero con mucha calidad y proyección. Ahora que me toca estar dentro de la institución, creo que hay material humano para afrontar los compromisos. El compromiso y su capacidad, nos permite visualizar este tipo de deseos (aspirar a los máximos logros).

“Creo que es poco lo que se tiene que estar corrigiendo, se debe trabajar en la intensidad, la confianza y la autoestima. A veces los jugadores los veo retenidos, pero la capacidad que tiene salen a flote. Nos vamos a encausar en esos detalles, porque es poco el tiempo que se tiene para corregir algunos aspectos. Buscaremos llevar a cabo el proceso y proyecto que estamos buscando”, explicó en conferencia.

La confianza del 'Rey Midas' es tal que se atrevió a asegurar que pese al mal arranque de torneo, se cuenta con la calidad suficiente para terminar el certamen en los primeros cuatro lugares de la clasificación.

“Creo que sí se puede aspirar a los primeros cuatro, hay que convencer a los jugadores. Es un gran equipo, con jugadores con deseos de crecimiento y el estar en un equipo como el Guadalajara refleja que la fuerza principal debe radicar en el trabajo colectivo, la individualidad debe ser puesta en beneficio del plantel”, puntualizó.

El estratega de 65 años confirmó que no le atemoriza el dirigir a solo jugadores mexicanos, ya que recordó que en sus inicios como timonel el reglamento marcaba contar con cinco extranjeros, a quienes consideraba solamente un complemento de sus equipos.

“Sin duda alguna que es un reto trabajar con puro mexicano, pero en los años en los que he militado he tenido un base de mexicanos y el complemento son los extranjeros. Antes había solo cinco extranjeros y a veces trabajaba con dos o tres, la base de mexicanos me permite soportarlo”, concluyó.

