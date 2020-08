Ricardo Peláez: 'No habrá sanción para Cristian Calderón, la foto es vieja'

Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, se dio un momento para hablar de varios temas sobre el Rebaño durante la presentación del nuevo técnico rojiblanco, Víctor Manuel Vucetich, y ahí opinó sobre la foto que circuló en redes sociales en la que se ve a Cristian Calderón en una fiesta.

Sin embargo, el directivo del Guadalajara aseguró que dicha imagen es vieja, por lo que no habrá sanción para el Chicote.

"No, esa foto es de hace mucho tiempo, en su casa en Tepic, si bien es cierto que es una foto donde está en su casa, en febrero o marzo, me lo platicó desde hace tiempo, parece que hay una persecución contra él, tenemos buena comunicación, está viviendo un buen momento, no habrá sanción", expresó.

Sobre el regreso de Jair Pereira, Peláez indicó que aún no han hablado con Vucetich sobre el tema, pero descartó modificar su plantilla.

"No, (Pereira) no hemos hablado el tema, Jair me escribió, pero no lo hemos hablado con el DT, tenemos un plantel bien planeado, no vería la posibilidad de hacerle modificaciones", dijo.

Por otro lado, el director deportivo no cerró las puertas del Rebaño para Víctor Guzmán, quien hace unos días fue habilitado para volver a jugar, luego de un año sin actividad por dopaje.

"Siempre hay oportunidad para los buenos jugadores mexicanos. La transacción (de Víctor Guzmán) se deshizo porque así lo mandaba la FIFA, vamos a esperar porque este torneo no se puede", señaló.

'AGRADEZO A AMAURY POR ELEGIR A VUCETICH'

El máximo encargado del área deportiva del Guadalajara admitió que el arranque del torneo no fue el esperado, pero confía en que de la mano de Víctor Manuel Vucetich están más cerca de alcanzar los objetivos, además de agradecer el respaldo que le ha brindado Amaury Vergara.

“Agradecer a Amaury y el Consejo Directivo por la confianza de elegir a uno de los mejores técnicos del futbol mexicano, con gran experiencia y es una combinación importante.

“El torneo está empezando, no tuvimos el inicio que la afición demanda y hay que reconocer su solidaridad, pero estoy seguro de que tras el triunfo de ayer y con la presencia de Víctor, estaremos más cerca del éxito”, finalizó.