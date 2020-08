Chivas: Vucetich vuelve a ser tendencia en Twitter tras la derrota contra Puebla

Una nueva derrota de Chivas, ahora ante Puebla por la Jornada 3 del Guard1anes 2020, encendió a los aficionados del Rebaño Sagrado en redes sociales y como lo hicieran tras la caída ante Santos, pidieron la salida de Luis Fernando Tena como director técnico y la llegada de un entrenador multicampeón en México.

En redes sociales, los 'chivahermanos' hicieron tendencia el nombre de Víctor Manuel Vucetich, para solicitar a la directiva rojiblanca que lo contrate para ser nuevo timón del conjunto tapatío.

"Lo lógico es que ahora mismo Peláez esté teniendo una llamada telefónica con Vucetich", escribió el usuario @rroberto_az. "Lo que todos queremos: "Adiós Tena, Hola Vucetich" Lo que va a pasar: Macías se va a Europa y Marco Fabián a Juárez", escribió por su parte @jsuarezm.

Incluso hubo quienes ya hasta le pusieron un plazo a Luis Fernando Tena y a la directiva para dar resultados.

Lo lógico es que ahora mismo Pelaez esté teniendo una llamada telefónica con Vucetich — VIUDO DEL HAALAND PRIETO (@rroberto_az) August 9, 2020

"Conclusiones Chivas hoy no tuvo táctica, y ya tiene rato que lo superan en este rubro Tena ha respetado a jugadores que no están en buen nivel y en el error ha cargado la penitencia Si el Rebaño no saca 4 de los siguientes seis puntos, la llamada tiene que ser a Vucetich ¿o ya?", expresó @Gabrieltamayof.

Los resultados negativos del equipo que sólo ha conseguido un punto de nueve posibles y que no ha conseguido gol en estos tres primeros encuentros han provocado una molestia en la afición que exige resultados o un cambio de dirección técnica en el Guadalajara.

Conclusiones

Chivas hoy no tuvo táctica, y ya tiene rato que lo superan en este rubro Tena ha respetado a jugadores que no están en buen nivel y en el error ha cargado la penitencia Si el Rebaño no saca 4 de los siguientes seis puntos, la llamada tiene que ser a Vucetich ¿o ya? — Gabriel Tamayo (@Gabrieltamayof) August 9, 2020

Yo iría hoy mismo por don Victor Manuel Vucetich, aunque sé que es más fácil que el Atlas quede campeón a que pase eso. — Richard Shop (@richardshopp) August 9, 2020

Alguien tiene el número de celular de Vucetich? Es para un amigo#SOS — Líderes del Rebaño (@lideresrebano) August 9, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: EL REBAÑO CAYÓ EN CASA ANTE PUEBLA Y SIGUE SIN MARCAR GOL