Chofis López: 'La afición de Chivas no me apoya; sólo se fija en lo malo'

El mediocampista de las Chivas, Eduardo ‘Chofis’ López, aseguró que la afición no respalda a los jugadores, por lo que lamentó que se le critique “todo”.

“Últimamente me han criticado muchísimo, se dejan llevar por lo que se dice en redes sociales.Los mexicanos son muy negativos, en vez de apoyar al mexicano, en este caso la afición en vez de apoyar al jugador de fija en qué es lo que está haciendo mal”, explicó en charla con TUDN.

‘Chofis’ aseguró que la fanaticada no le exige de la misma manera a todos los jugadores del Guadalajara como se le hace a él, ya que destacó que en el juego contra León tuvo poco tiempo en la cancha y que La Fiera estaba dominando al Rebaño.

“Todo me han criticado, todo. En el partido contra León me tocó jugar siete minutos, nada. Nos tocó estar en una situación en la que el León nos estaba dando una paseada, nos estaba dando toque. Ya nadie podía hacer nada, lo único era correr y ya, no podíamos tener el balón. Se habló más de los siete míos que del equipo.

“No se habla que nada más a mí me dicen y no a otros compañeros. Ojalá que como la gente me pide a mí que le eche ganas, ojalá lo hicieran con los demás compañeros”, concluyó López.

