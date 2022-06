Cristian Calderón: ‘Se hablan cosas negativas solo porque somos Chivas’

Previo al inicio del Apertura 2022, Cristian Calderón, futbolista de las Chivas, rompió el silencio y confesó que le gusta que la gente critique su trabajo, pues ya ha sucedido y eso lo hace que rinda mejor en la cancha para que después, esa misma gente se lo reconozca.

“A mí me gusta que hablen de mí, pasaba hace tiempo con aficionados de Chivas, al final me dio para arriba y terminé jugando. Lo dije, agradecido porque el doble de la gente que me tiraba, después de haberme puteado en el estadio o mensajes, esas mismas personas me agradecían el esfuerzo, eso es lo que me gusta”, dijo Chicote Calderón para TUDN.

Para Calderón, el único hecho de ser Chivas genera que haya críticas hacia el equipo rojiblanco, pero es algo con lo que los jugadores viven día a día y trabajan por cambiar las cosas.

“Lo único que se habla de nosotros son cosas negativas, es lo que atraemos por ser Chivas, es lo que nos toca, pero estamos para cambiar eso, el torneo pasado lo hicimos muy bien y este será muy diferente”, agregó el futbolista del Rebaño Sagrado.

Sobre el Atlas, acérrimo rival del Guadalajara, Cristian Calderón dijo que era algo que le tocaba a los rojinegros, aunque aún están muy lejos en cuanto a títulos para alcanzar a las Chivas.

“Si es bicampeón, es bicampeón, ya le tocaba. Lo voy a decir: le falan más estrellas para alcanzarnos, pero bueno, prefiero ya no meterme en ese tema”, confesó.

Por último, Chicote Calderón adelanta un gran Apertura 2022 para las Chivas, pues confía en todo el grupo para que puedan lograr grandes cosas y poder sumar un título más.

“Tengo mucha confianza en mis compañeros y cuerpo técnico, en mí, sé que vamos a hacer grandes cosas. Decía que estoy pasando por un buen momento y trabajaré para ser mejor”, finalizó Calderón.

