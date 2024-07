Efraín Flores defendió a ‘Chicharito’ tras ser abucheado: “Me parece injusto, le están exigiendo de más”

El exdirector técnico de Chivas, Efraín Flores aseguró que le parecen injustos los abucheos de la afición Rojiblanca para Javier Hernández en el juego del pasado sábado, ya que aseguró le están exigiendo de más al delantero del Guadalajara.

“Y respecto a los abucheos, pues me parece injusto, me parece que, porque yo siento que esperan mucho más de Javier, por lo que saben, por su jerarquía, por su autoridad, por su desempeño que ha tenido en su carrera, no solamente en Chivas, sino en el extranjero, la gente pues quiere muchísimo más de él, me parece que le están exigiendo de más”, señaló en entrevista para RÉCORD.

De igual manera, detalló que pese a lo complicado que pueden ser los abucheos y que existe mucha carga sobre ‘Chicharito’, puntualizó que su gran ofició lo sacará adelante.

“Su gran oficio de un centro delantero que ha pasado por grandes equipos, lo va a sacar adelante y va a sacar adelante la posición, sabiendo que Chivas no tuvo grandes refuerzos y que la mucha de la carga va a consistir en Javier, pero pues no solamente en él, sino que él necesita más opciones de gol”, agregó.

Al final, mandó un mensaje a ‘CH14’ asegurando que la paciencia será la clave para que ‘Chicharito’ se sobreponga ante el trago amargo que le hizo pasar la afición tras los abucheos del pasado sábado.

“Paciencia, yo le diría a Javier paciencia, sin duda alguna que hay momentos que un centro delantero se le cierra la puerta, pero que Javier, te repito, con su gran mentalidad, su gran actitud y sus conocimientos de un centro delantero importante, lo único que necesita es la paciencia, paciencia, no desesperarse”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL DEMANDARÁ A RODRIGO HUESCAS Y SU REPRESENTANTE