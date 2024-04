'Estamos en muy buen momento': Fernando Gago tras victoria de Chivas ante Pachuca

El director técnico de Chivas, Fernando Gago, aseguró se encuentran en muy buen momento luego de conseguir su tercer triunfo consecutivo, ya que con la victoria ante Pachuca, el conjunto rojiblanco aseguró un sitio en el Play In y mantiene viva la ilusión del inicio del campeonato por ingresar a Liguilla.

“La ilusión de estar entre los clasificados la tenemos desde el primer día de pretemporada. Sabiendo dónde tenemos que llegar, que aún tenemos crecimiento. El equipo encuentra buen funcionamiento y resultados. Porque luego no tener buen funcionamiento y no resultados, no es tan positivo. Yo creo que a medida que pasan los partidos, estamos en muy buen momento, trabajan muy bien los chicos”, señaló.

De igual manera, el estratega argentino reconoció que la meta desde el arranque del torneo era conseguir un boleto directo a la Fiesta Grande del futbol mexicano, por lo que ahora tomarán cada partido que resta como una final.

“Desde el primer día nos propusimos estar en la Liguilla, esa es la realidad. A medida que pasan los partidos veremos para que estamos. El nivel que tienen los chicos y lo sostienen con equipos de grandes jugadores y con buenos equipos formados. A partir de eso lo tenemos que tomar cada partido como una final”, agregó

Al final. Gago reconoció que aunque no tuvo un buen inicio, en Chivas encontraron el buen funcionamiento con el correr de los minutos.

“Hoy el partido fue muy bueno, pero los 10 primeros minutos no. No estábamos en partido, hubo 3 o 4 jugadas que los chicos se resbalaron, tuvimos perdidas innecesarias y con el correr de minutos, encontrábamos los espacios. Empezamos a genera el juego y tener el control del partido que era primordial porque es un equipo muy difícil”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS REINOSO FELICITA A HENRY MARTÍN LUEGO DE ALCANZARLO COMO GOLEADOR AZULCREMA