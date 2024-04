¡Por dinero! Piojo Alvarado confesó que le convencieron de llegar a Chivas con 'billetazos'

Roberto “Piojo” Alvarado se ha convertido en uno de los mejores jugadores de Chivas, como referente en ataque y motor en el equipo de Fernando Gago. Sin embargo, de inicio no estaba convencido en fichar con el Rebaño, pues estaba acoplado a Cruz Azul.

"Al principio la verdad no quería, ya tenía cuatro años en la Ciudad de México, me había ido bien. Hablaron conmigo y me dijeron: ‘Te va a ir mejor allá, económicamente, un cambio te hace bien’; ahí hablé con mi representante y pedí acelerar esto para ir a Chivas", reconoció el atacante en entrevista con Miguel Ponce.

Añadió que posteriormente habló con su esposa y confirmó su decisión de que un cambio le vendría bien en su carrera. El 'Piojo' tuvo un proceso formativo en Manchester City, pero de momento no se le ha dado la oportunidad de brincar a Europa nuevamente.

Con 25 años, el atacante no pierde la esperanza de llegar al Viejo Continente y aceptó que tiene algunas ofertas. “Sí, me han dicho de propuestas en Europa, pero no sé si es cien por ciento real. Te puedo decir que vino tal equipo, pero no sé si es real; sé que en algún momento se puede dar”, finalizó.

