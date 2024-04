‘Guti’ nostálgico por volver a Pachuca vistiendo camiseta de Chivas: “Disfrutaré el momento”

Previo al duelo entre Pachuca vs Chivas, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2024 pinta para ser uno de los mejores duelos de la semana, pero tiene como ingrediente extra y especial el regreso de Érick Gutierrez al Estadio Hidalgo, recinto que fue su casa en sus primeros años de carrera.

Gutierrez tiene sentimientos encontrados para este encuentro y en entrevista para TUDN le fue inevitable recordar los buenos momentos que vivió con los Tuzos, pues estuvo ahí desde los 11 hasta los 23, cuando dio el salto a Europa.

"Tengo bonitos recuerdos, hice muy bien las cosas ahí, soy muy de ganarme el respeto, pero el regresar ahí van a ser muchos sentimientos encontrados y solo tengo palabras de agradecimiento porque crecí ahí y voy a estar muy contento de pisar esa cancha, disfrutar el momento".

De igual forma recordó la discusión que tuvo con Jesús Martínez al venderlo al PSV, pero a pesar de las diferencias que tuvo con el dueño de Pachuca, ‘Guti’ le guarda mucho cariño y menciona que es como su padre.

"Jesús, lo quiero mucho, es como mi papá, me aconsejaba bastante, cuando tuve la oportunidad de salir, discutimos como todo, me daba sus argumentos, yo los míos, pero al final me dio la libertad de cumplir un sueño, peleamos pero normal, porque él quería ver el bien para mí y al final llegamos a un acuerdo”, concluyó Guti.