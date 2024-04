A Sebastián Cáceres no le preocupa el nivel de Alexis Vega en Toluca

Anda en buen nivel, pero no habrá cuidado especial. América recibirá a Toluca que anda encendido teniendo a Alexis Vega en buen nivel, sin embargo, en Coapa no tomarán ninguna medida especial por el atacante escarlata pues saben que él solo no va a ganar el partido.

“Alexis (Vega) es un buen jugador, lo sabemos todos. En Toluca recuperó su nivel, pero no vamos a tomar medidas especiales ante ningún rival. Hemos trabajado cada partido de determinada forma y un jugador no va a ganar el partido, es el equipo el que lo gana. No nos debemos enfocar en un jugador, sino en el funcionamiento del equipo”, confirmó Sebastián Cáceres.

El duelo definirá al líder de la competencia y en Coapa saben que es una obligación siempre pelear por los puestos de arriba, pero tampoco es una obsesión recuperar la cima este fin se semana.

“Obsesión no, pero sí corresponde que una institución como América esté entre los cuatro primeros siempre, no hacerlo sería negativo. Siempre me ha tocado estar entre los cuatro primeros, es lo que refleja el club y su grandeza”, aseguró.

Con la Champions Cup en juego en su fase final las Águilas se mantienen firmes en pelear por los dos competencias y no descartar ninguno de los torneos.

“La verdad creo que nadie en el club piensa así. Tomamos con total seriedad cada partido en cada competición. Obviamente el hecho de ganar es importante para que se haga una costumbre. Tomamos con total seriedad las dos competiciones”, finalizó Sebastián Cáceres.

