Juan Reynoso anhela volver a Cruz Azul: "Mentiría si digo que no"

Juan Reynoso quedó grabado en la historia de Cruz Azul al ser campeón como jugador y director técnico. Es por eso que expresó su deseo de volver a La Máquina en un futuro, sin embargo, respetó lo hecho por Martín Anselmi durante el Clausura 2024.

En una entrevista para TUDN, el estratega peruano señaló que sí le gustaría volver a dirigir a Cruz Azul. A pesar de su deseo, Reynoso mostró admiración y respeto por el trabajo de Anselmi, pero señaló que no descarta volver en algún momento a La Noria.

“Es una pregunta que te mentiría si te diría que no, pero yo respeto los tiempos, los momentos, sé que hoy están en buenas manos, que se está haciendo una linda reestructuración. En su momento se hará; sí me considero parte importante en la historia del club, pero eso no me da derecho a decir que voy a regresar”, comentó Reynoso en una entrevista para TUDN.

Y es que en 1997, La Máquina se coronó con Juan Reynoso en el plantel y tuvieron que pasar 24 años para que volvieran a ser campeones, esta vez, con el peruano como director técnico del equipo, por lo que él mismo se considera parte importante del equipo.

Asimismo, Reynoso afirmó que tras los 26 puntos de Cruz Azul en el actual torneo han sido reflejo del gran trabajo de Martín Anselmi, por lo que cree que el cuadro celeste está en buenas manos, algo que lo tiene contento.

"Con el señor Anselmi hoy veo a Cruz Azul como un equipo fresco, el equipo se ve bien, el club está encontrando de nuevo una estabilidad. Contento de ver que hoy los aficionados empiezan a creer de nuevo en un equipo que, hasta hace unos meses, no había esa ilusión de poder pelear arriba”, sentenció.

