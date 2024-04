Saturnino Cardozo acusa falta de preparación en el futbolista mexicano

José Saturnino Cardozo, goleador histórico de Toluca, ha lanzado críticas severas hacia la preparación actual en el futbol mexicano y señaló que esta deficiencia está obstaculizando la exportación de jugadores hacia Europa.

En una entrevista con David Faitelson en el programa Faitelson Sin Censura de TUDN, el paraguayo destacó que México tiene un déficit en comparación con otros países que cuentan con más jugadores en el extranjero y lo atribuyó a una falta de profesionalismo en la preparación.

"¿Cómo sacamos jugadores? Para sacar jugadores para la selección, en todo el mundo salen de equipos grandes. No puedes sacar jugadores de los equipos que no están acostumbrados a pelear arriba, que de repente aparece uno que puede estar, pero que pasa en el futbol mexicano que en todos los equipos grandes sus figuras son extranjeros", expresó Cardozo.

El exgoleador advirtió que los clubes europeos prestan mucha atención a cómo se preparan los futbolistas para competir en el viejo continente, y por eso prefieren no considerar a los jugadores provenientes del futbol mexicano. "Los europeos no son tontos, compran jugadores que realmente van a funcionar, los brasileños a los 16 años, la Sub-23 de Argentina están vendidos porque tienen visores, igual en Paraguay, Uruguay, pero trabajan para eso, ¿Por qué América no? Hay talento, el jugador es resistente, buena técnica, rápido, pero hay que hacerlo acostumbrarse a eso, pero luego se entrena poco", agregó.

Cardozo enfatizó que los jugadores sudamericanos tienen una carga de trabajo mayor que los mexicanos, lo que los prepara mejor y les brinda más minutos de entrenamiento. Esto contrasta con la realidad en México, donde no se realiza el doble turno de entrenamiento y los jugadores tienen menos preparación. El exfutbolista concluyó que los directivos deben tomar medidas concretas para mejorar la situación y aumentar la exportación de talento mexicano hacia el futbol europeo.

