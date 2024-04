Erick Gutiérrez cree que Chivas puede pelear contra los mejores en Liga MX: "Les hemos ganado"

La victoria ante Rayados de Monterrey generó confianza en Guadalajara. Previo al duelo ante Puebla de la Jornada 14 del Clausura 2024, Erick Gutiérrez, mediocampista de Chivas, aseguró que El Rebaño tiene calidad suficiente para pelear con equipos como América, Tigres o Rayados durante este torneo.

A pesar de que los comandados por Fernando Gago están en décimo lugar con 19 puntos de 39 posibles, el exjugador del PSV señaló que Guadalajara sí le ha competido a los equipos de arriba; contra los primeros cinco lugares de la tabla general, Chivas tiene tres derrotas (América, Tigres y Cruz Azul) y dos victorias (Rayados y Toluca). Ante esto, 'Guti' cree que El Rebaño puede aspirar a más, pero es cuestión de creérselo.

"A veces no nos damos cuenta del plantel que tenemos, jugador por jugador tenemos muchísima calidad, no nos damos cuenta que podemos competir al tú por tú, hemos competido contra los equipos de arriba de la tabla hemos ganado o empatado", comentó en una entrevista para TUDN.

Aunque 'Guti' aseguró que Chivas puede pelear contra los mejores, comentó que el duelo contra Puebla, último lugar de la Liga MX, será un partido complicado. Erick expresó que La Franja es un rival duro, pues suelen adelantarse en el marcador, sin embargo, cuando eso sucede, tienen un juego ganado, dos empates y tres derrotas.

"Veo mucho futbol, Puebla no es un rival nada fácil, se pone por delante del marcador muchas veces y le dan la vuelta por errores, saben a lo que juegan, son intensos, sabemos lo que nos jugamos y vamos a salir con todas las ganas que esos tres puntos se queden en la casa", declaró.

Con respecto a su nivel, Erick señaló que cada día se siente mejor y que a pesar de las críticas, él es el primero que se da cuenta cuando su rendimiento no es el mejor. Asimismo, señaló que sus estadísticas están dentro de las mejores de la Liga MX.

"He aprendido, si ves estadísticas mis números no son malos, son bien o a veces de los más altos, pero soy consciente... en Holanda estuve en un equipo exigente, cuando vine acá sabía la responsabilidad que tenía, cuando se me critica he aprendido mucho ya, soy consciente cuando juego mal, yo solito, nadie me lo tiene que decir, soy el primero en hace autocrítica, lo tomo bien", sentenció.

