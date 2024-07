Fernando Beltrán responde a sus críticos: 'Hoy estoy muy tranquilo'

Fernando Beltrán ha sido uno de los futbolistas más criticados de Chivas en las últimas semanas, por lo que ha decidido responder a los comentarios negativos asegurando que no importa que tan bien pueda jugar, siempre lo recordarán por los malos momentos.

En entrevista para TUDN, el ‘Nene’ Beltrán destacó que a pesar de las críticas que ha recibido se mantiene tranquilo pues ha trabajado en soportar dichos comentarios y sólo busca estar bien con su entrenador.

"Tuve que ir a trabajarlo mucho, un día eres el mejor, otro día eres el peor... hoy estoy muy tranquilo porque no necesito el aplauso de nadie. He aprendido que mientras yo esté bien con el director técnico y mientras yo le cumpla el director técnico, así como antes no me ponían, viene uno y me pone.

"Si a alguna gente no le gusta como juego o alguna gente siempre me está criticando, pues al final es parte de, te digo, es parte de ser un jugador expuesto, que sé que me voy a equivocar muchas veces dentro del campo y a veces voy a acertar, pero el acierto dura muy poco y el error dura para siempre, entonces esa parte al final me quedo muy tranquilo, estoy enfocado en ayudar a mi equipo".

De la misma forma, el volante del conjunto rojiblanco defendió a Javier ‘Chicharito’ Hernández, asegurando que muchos de los comentarios en su contra son injustos, y que sus compañeros lo ven como referente del equipo.

"Nosotros lo vemos como un referente totalmente, es un tipo que ha venido a ayudar muchísimo, es un tipo que da mucho orden dentro del vestidor en el tema de qué hacer, de cómo llevarnos, de tomar decisiones, convivir más, muchísimas cosas, al final Javier ha sido una parte importante en esta parte de crecimiento en grupo para saber todavía más claro qué queremos, nosotros desde antes ya teníamos y estuvimos cerca de ser campeones".

