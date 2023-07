Fernando Beltrán sobre su gran inicio de torneo con Chivas: 'Lo estoy disfrutando'

Si Chivas inició con el pie derecho el Apertura 2023 es en gran parte gracias a las actuaciones de Fernando Beltrán. En apenas tres jornadas, el ‘Nene’ ya registra dos anotaciones, cifra que espera acrecentar en las próximas fechas.

“Estoy muy feliz, agradecido con Dios. He trabajado mucho, me he esforzado mucho, hoy simplemente lo estoy disfrutando, muy agradecido, son momentos que siempre he querido y espero vengan más. Tener dos goles en tres partidos, estoy muy feliz, tengo la piel chinita”, dijo para Telemundo al término del encuentro ante Necaxa.

El Rebaño va a la cabeza de la clasificación y descansarán como líderes, previo a la pausa por la Leagues Cup, pero estos buenos resultados no hacen que el conjunto rojiblanco caiga en exceso de confianza, sino todo lo contrario: tienen la motivación más fuerte que nunca para soñar con el campeonato.

“Sabemos que lo que hicimos el torneo pasado no nos alcanzó para ser campeones y tenemos que hacer más, al equipo lo veo el doble de enfocado, el doble de humildad, el doble de trabajo y eso se demuestra cada partido”.

