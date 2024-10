Fernando Gago niega contacto con Boca Juniors: “Tengo contrato en Chivas, no hubo oferta de nadie”

En una semana que estuvo llena de rumores y especulaciones y a unos minutos de disputarse el Clásico Tapatío, Fernando Gago habló por primera vez sobre su futuro y el entrenador argentino aseguró que todo lo relacionado con Boca Juniors son rumores y nunca tuvo contacto de parte del club xeneize.

Luego de ser abucheado por la afición rojiblanca en su llegada al Estadio Akron, en entrevista para Telemundo, Fernando Gago se ratificó como entrenador de Chivas y aseguró su permanencia en el Club Deportivo Guadalajara, negando los nexos con Boca Juniors.

“No me contactó nadie (de Boca Juniors), no se de donde salió esa información, yo no tuve contacto con nadie de ningún club y lo digo acá porque se generó el rumor muy fuerte y no ha pasado, lo vuelvo a repetir, ni conmigo ni mi entorno, nadie se comunicó de nada”, declaró Fernando Gago a Telemundo.

EXCLUSIVA ¡FERNANDO GAGO SE QUEDA EN GUADALAJARA! A pesar de los rumores, el entrenador argentino AFIRMA que se queda en @Chivas Esto fue lo que le dijo a @Miguel_Gurwitz#ChivasEnTelemundo pic.twitter.com/YyigRQ6lcP — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 6, 2024

Por otro lado y a pesar de negar los rumores que lo colocaban en Boca Juniors, Fernando Gago no aseguró que vaya a ser el DT de Chivas hasta el final del torneo, pues menciona que los resultados serán los que dicten su permanencia y señaló que se enfoca en ‘el hoy’ y nada más.

“Todo puede pasar en el futbol, hoy perdemos, perdemos cinco partidos y puede que yo no esté más, puede ser que esté siete años aca, yo siempre vivo ‘el hoy’. Soy muy claro con lo que pretendo, soy muy claro con el club y tengo comunicación constante, las cosas son muy claras y no se porque se instaló este rumor. Yo tengo contrato con el club, no hubo ofrecimiento de nadie”, concluyó Gago.

