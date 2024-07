Fernando Gago se niega a hablar del arbitraje tras derrota ante Xolos: 'Hay un montón que corregir'

Chivas sigue sin conocer la victoria tras sus primeros dos partidos del Apertura 2024. En este último duelo ante Xolos, el arbitraje y el VAR fueron protagonistas del juego, algo que Fernando Gago, director técnico de Chivas, decido evadir y se enfocó en hablar de su equipo, el cual dijo que tiene que trabajar y mejorar para conseguir resultados favorables.

Durante el duelo de Fecha 2, Javier ‘Chicharito’ Hernández anotó dos goles, sin embargo, ambos fueron anulados. Asimismo, un penal en contra de Chivas terminó por definir la goleada del equipo de Juan Carlos Osorio ante el Rebaño. Ante esto, el estratega argentino prefirió no opinar sobre la actuación del árbitro central, Iván Antonio López, pues teme por una sanción para las siguientes fechas.

“Seguir trabajando. Hay un montón de cosas que corregir en la victoria y en la derrota. Del arbitraje no voy a hablar, ya me sancionaron una vez”, comentó Gago en conferencia post partido.

Sobre el juego, Fernando comentó que Chivas jugó bien la primera media hora de partido, pero declaró que, al ponerse abajo en el marcador, su equipo no supo reaccionar. De igual forma, para el segundo tiempo, Gago señaló que su equipo tomó más riesgos en ataque y mejoraron, pero reconoció que aún hay detalles que afinar.

“Los primeros 25 minutos jugamos lo que queríamos. Perdimos un poco el control, el gol nos confundió y dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. El segundo tiempo tomamos más riesgos y el partido se equiparó y tuvimos algunas situaciones de gol. Hay situaciones buenas y muchas sensaciones negativas y tenemos que trabajar en eso”, agregó.

El Profe Osorio se va inconforme

Tras golear 4-2 a Chivas, el director técnico de Xolos de Tijuana, Juan Carlos Osorio, señaló que se va inconforme con el accionar defensivo de su equipo. Sin embargo, resaltó el trabajo en ataque de su equipo, pero dejó en claro que aún hay aspectos por mejorar.

Tras anotar seis goles en sus primeros dos partidos, Osorio señaló que su equipo es muy eficiente en ataque. Pero defensivamente, Juan Carlos comentó que hay múltiples áreas de oportunidad y se mostró insatisfecho por haber recibido cuatro goles en el juego, aunque dos fueron anulados.

“El equipo es muy eficiente en el último tercio ofensivo, pero no es eficaz, entonces tenemos que seguir trabajando en ese aspecto. Defensivamente me voy triste de que no pudimos sostener la diferencia de tres goles, tenemos que mejorar mucho y trabajar en muchas cosas”, declaró el técnico colombiano.

A pesar de su inconformidad, Xolos ya suma dos victorias en el mismo número de juegos de este torneo. Contrario a lo sucedido en el Clausura 2024, donde solo ganaron un par de veces en todo el certamen, los comandados por Osorio han iniciado este semestre con sensaciones positivas en cuanto a resultados y funcionamiento.

Ante esto, Osorio agradeció a la afición el apoyo que ha recibido en su estancia con el cuadro fronterizo. Asimismo, comentó que sus conocidas rotaciones son para mantener a ritmo a todo el equipo y no perder la idea de juego.

“Son decisiones tácticas para mantener la idea de juego más fresca, más pura, pero ya dije, creo que todos cumplieron y lo hicieron bien el tiempo que estuvieron. Muy bueno que el equipo esté generando esa ilusión, el equipo siempre tratará de dar dignamente el 100 por ciento”, agregó.

