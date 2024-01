Fernando Gago sobre Chicharito: “No le metan más presión de la que tiene”

El director técnico de Chivas, Fernando Gago pidió mantener la calma ante el regreso de ‘Chicharito’ Hernández a las canchas, luego de que aseguró existe mucha presión respecto al regreso del futbolista, por lo que no piensa en un plazo para su regreso y será hasta el jugador y su cuerpo técnico determinen su vuelta a la actividad.

“Con respecto a Javier, muy sincero, no le metan más presión de la que tiene. Déjenlo tranquilo. Déjenlo tranquilo que se va a recuperar bien. Cuando esté, va a ser una decisión de él, una decisión mía, una decisión del cuerpo técnico. Cuando esté, no pongamos plazo porque las pasé, las lesiones y el plazo es lo peor que te puede pasar en la cabeza. Dejémoslo. A ver, están en un muy buen proceso de recuperación, la verdad que están en un muy buen proceso de recuperación, pero aún le falta. Y cuando esté, cuando esté, ustedes se van a enterar antes que yo”, señaló.

De igual manera, el estratega argentino reconoció que, si necesitan actualmente a Javier Hernández en la cancha, sin embargo, pidió que mantuvieran la calma ya que no hay que apresurar su regreso a las canchas.

“Quédense tranquilos que Javier va en el buen proceso. Lo necesitamos, sí, lo necesitamos. Lo necesitamos entrenando, lo necesitamos en el plantel, lo necesitamos en la concentración, como hoy estuvo con nosotros. Entonces, hay un montón de cosas que también son positivas, no solamente desde el lado de verlo jugar. Está en un proceso de recuperación de una lesión, que no hay que apresurarlo, que no hay que buscar, hay que estar cuando esté al 100%.”, agregó.

Al final, al ser cuestionado respecto al aporte que tiene ‘CH14’ con el equipo pese a no jugar, en tono de broma concluyó: “Hasta que no pague la cena, no ha aportado nada”.

