Piden a Chicharito Hernández evaluar su paso por Europa y se prende: 'Califiquen ustedes, me vale mad...'

Javier Hernández es el nuevo fichaje bomba de la Liga MX. Chivas decidió repatriar a su hijo pródigo de cara al resto del Clausura 2024 y lo que parece ser, la última parte de su carrera profesional.

Ahora al regresar a México, las noticias sobre su pasado empiezan a crecer y en una entrevista se le pidió al mexicano calificar su trayecto por el viejo continente donde jugó para equipos importantes como Manchester United, Real Madrid y Sevilla.

A pesar de que, para muchos, Javier Hernández tiene una de las mejores tres carreras profesionales en Europa para un mexicano, el nuevo delantero de Chivas decidió no contestar a la pregunta asegurando que: ‘le vale madres’.

“No, no lo voy a calificar, me la he pasado a toda madre, ha sido chingonsísimo y a ustedes les encanta esto califíquenlo, a mí me vale madres. Por eso no estudié para perseguir una pelota, para no calificaciones”, expresó Hernández en entrevista para Claro Sports.

El mexicano dejó Europa tras jugar con Manchester United (157 partidos, 59 goles), Bayer Leverkusen (76 partidos, 39 goles), West Ham United (63 partidos, 17 goles), Real Madrid (33 partidos, 9 goles) y Sevilla (15 partidos, 3 goles).

