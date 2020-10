Isaác Brizuela: 'Me siento cómodo en mi posición, pero debo buscar más asistencias'

Durante los más recientes partidos, Víctor Manuel Vucetich ha cambiado de posición a Isaác Brizuela, quién reveló que no se siente incómodo, aunque sabe que debe aportar más a la ofensiva de Chivas.

“Me siento cómodo en esa posición. Es diferente porque en la banda es jugar al mano a mano. En el centro debes pensar más rápido porque en cualquier momento te llega un rival. Te pueden agarrar en contragolpe.

“Me ha ayudado mucho, porque tengo que pensar más y más rápido, saber qué haré cuando me llegue el balón. Tomar la mejor decisión, que he ido mejorando en ese aspecto”, detalló.

El 'Cone' admitió que desea incrementar su cuota de pases de gol para sus compañeros, además de cumplir con sus obligaciones a la defensiva.

“Tengo que buscar más asistencias. En la posición en la que estoy debes abastecer a los delanteros y en la parte defensiva es ser soporte de mi contención. Estar muy compacto, manejar bien los encuentros a la ofensiva y a la defensiva”, explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RICARDO PELÁEZ: 'CHOFIS LÓPEZ ES UN FUERA DE SERIE; NO PERDEMOS LA ILUSIÓN EN ÉL'

Brizuela admitió que el gol conseguido el fin de semana contra Atlas le ayudó a fortalecerse anímicamente y tratar de ser determinante para ayudar al Rebaño.

“El marcar genera confianza. Me he sentido bien, me adapto bien, mis compañeros me han arropado demasiado. Tengo el compromiso de ayudarles en temas defensivos. Sé que soy un compañero de apoyos, que debe de ir a habilitar a mis compañeros de enfrente. Me generó mucha confianza este gol. Trataré de hacer mejor las cosas y ayudar a mi equipo”, culminó.