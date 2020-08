La Volpe: El Bigotón aseguró que Vergara lo despidió de Chivas con una trampa

Después de que retornaran las acusaciones por acoso sexual por parte de la expodóloga de Chivas, Belén Coronado, el entrenador argentino Ricardo La Volpe detalló algunas irregularidades de su salida de Chivas, por lo que consideró que Jorge Vergara le tendió una trampa.

“Para mí sí (Vergara le puso una trampa), porque considero que, si ustedes tienen hijas, sobrinas, y hay una acción el día viernes, ¿cómo van a pasar 12 días para aplicar la situación o levantar el acta?”, explicó el estratega en palabras a W Deportes.

El Bigotón consideró que al no conseguir la clasificación en aquel Clausura 2014, el entonces propietario del Guadalajara quería echarlo de la dirección técnica del club, por lo que aseguró que si hubiera avanzado a la Liguilla no hubiera sucedido nada.

“Yo nunca me llevé con Vergara y eso estaba claro, porque tuve muchas peleas con él, que Dios lo tenga en la gloria, pero tuve peleas con él cuando estuve en la Selección Mexicana porque le llamaba a cinco jugadores o seis, un montón de cosas. Pasó eso, me hacen dejar jugar con Pumas, pero no le gano y no califico. Si califico no pasa nada, al no calificar dijo ‘a éste lo echo’ y vino esta situación.

“La Volpe es mediático, son noticias. Creo que en un equipo en el que toman una decisión, hay un finiquito. Que vayan y pregunten el finiquito si dice acoso. Yo nunca hubiera firmado un finiquito que dijera esa barbaridad, me la manejaron de una manera, firmé el finiquito a las 4:25 de la tarde y siete y algo u ocho menos cuarto apareció algo que no entiendo desde aquella vez y sigo sin entenderlo ahora”, detalló.

Este miércoles La Volpe volvió al ‘ojo del huracán’ debido a que Belén Coronado habría conseguido un amparo, por lo que se le giraría una orden de reaprehensión al argentino por delito de perspectiva de género, mismo que es considerado grave, aunque podría recuperar la libertad con el pago de una fianza.

“Se le va a girar reaprehensión, porque ya tuvo un proceso y en su momento el Juez penal de la séptima lo deja en libertad. Hay otra cuestión, que pide juzgar con perspectiva de género, y con eso no la va a librar ahorita, pero gracias a los nuevos lineamientos sí tiene posibilidad de estar fuera con fianza. Pero la realidad es que lo van a detener porque este delito también es considerado grave”, explicó a RÉCORD el abogado penalista Adolfo Estrada.

