Leaño, con las mismas polémicas decisiones que causaron el adiós de Vucetich

Chivas tiene un nuevo entrenador, pero las mismas ideas. Marcelo Michel Leaño está tomando decisiones similares a las que tomó su antecesor Víctor Manuel Vucetich como no respetar un once titular, estrategias que no le funcionaron al Rey Midas y que tampoco le redituó lo esperado al interino.

En seis partidos que ha dirigido Leaño, ha modificado su esquema en todos los partidos, es decir, no utiliza un cuadro base estelar, realizando hasta seis cambios de una jornada a otra, tal como sucedió del juego de Atlas al de Toluca, donde cambió a media docena de elementos.

Cuando mantuvo la estructura de un juego a otro fue del cotejo frente a los Diablos Rojos al de Xolos, en donde solamente realizó una adecuación en su once inicial.

Otra situación que ha ‘emulado’ el timonel interino al Rey Midas es en los esquemas, ya que el ahora timonel del Guadalajara suele modificar sus esquemas y planteamientos; por ejemplo, en el juego contra Cruz Azul jugó sin delantero nominal, dejando como hombre más adelantado a Jesús Angulo. La idea no funcionó y en el segundo tiempo corrigió con el ingreso de Ángel Zaldívar y moviendo al ‘Canelo’ a labores de mediocampista.

Sin embargo, esa estrategia ya la había implementado Vucetich durante un lapso contra Pumas y una semana después contra Pachuca, pero dejando a Uriel Antuna como elemento más adelantado. Tampoco le funcionó al tamaulipeco y corrigió para la parte complementaria con el ingreso de Oribe Peralta contra los Tuzos.

Otra similitud consiste en que los cambios regularmente no le potencian al equipo en el segundo tiempo, en donde salvo contra Cruz Azul contra quien logró impulsar a su equipo a la ofensiva, en el resto de los cotejos las modificaciones han pasado sin pena ni gloria.

La suma de estas decisiones le costó su puesto a Víctor Manuel Vucetich. ¿La directiva actuará de la misma manera con Leaño?

