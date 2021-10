Piojo Herrera sobre Míchel Leaño: 'Está en Chivas por su relación con Amaury Vergara'

De cara al duelo de la Jornada 16 donde Chivas y Tigres se jugarán gran parte de la temporada, el técnico de los felinos del norte, Miguel Herrera, habló sobre la gestión de su homólogo Marcelo Míchel Leaño.

Y es que para el estratega de los de la UANL, Leaño aún no ha demostrado tener los blasones para dirigir a un equipo como el Guadalajara y llegó al banquillo rojiblanco por cuestiones extradeportivas, por lo que pone en duda su continuidad en el puesto.

"No lo sé si lo vayan a dejar o no, no sé si sea la estampa de técnico para un equipo tan importante como Chivas. Él tiene una gran relación con Amaury (Vergara), por eso está ahí. Entonces no sé, tendrá que ganársela Marcelo. Si se mete a la liguilla podría estar entre los candidatos para quedarse en el banquillo el siguiente torneo", reveló Herrera en entrevista con Fox Sports.

"ME HA SORPRENDIDO MARCELITO (LEAÑO), CON NOSOTROS ERA DIRECTIVO EN TECOS" "ÉL TIENE UNA GRAN RELACIÓN CON AMAURY Y POR ESO ESTÁ AHÍ" #PiojoEnLUP La opinión de Miguel Herrera sobre el DT interino de Chivas @andremarinpuig, @GusMenFox, @F_Quirarte, @ruubenrod, @RusoEl23 pic.twitter.com/s9tKB2XQaK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 26, 2021

Aunque fue el propio Piojo, quien aseguró conocer bien a Leaño y confía en que el joven entrenador haya aprendido de los maestros que ha tenido.

"Me ha sorprendido Marcelito, porque con nosotros era directivo en Tecos, y de repente te encuentras con que va a dirigir a Necaxa en Primera División; me parece que se fue preparando con los técnicos que estuvo. Ahora que han buscado un relevo, no sé si pensaron ‘bueno, que termine el torneo buscaremos a un técnico con más tranquilidad’ Marcelito lo está haciendo bien", sentenció el timonel.

