Marco Fabián sobre Chofis López: 'Yo creo que nunca quiso sacar a flote el talento que tiene'

Después de la salida de Marco Fabián de Chivas, fue Javier 'Chofis' López quien heredó el '10' del Rebaño esperando que pudiera consolidarse con el equipo.

Sin embargo, después de varios años la Chofis no logró consolidarse como se esperaba y después de recibir muchas críticas terminó por salir de la institución para llegar a la MLS.

Pero para el delantero de Juárez FC, la razón por la que López no logró rendir lo que se esperaba por la sencilla razón que no quiso hacerlo.

"Yo creo que él nunca quiso, no se decidió. Nunca pudo sacar a flote el talento, el gran talento que tiene. Yo cuando me fui a Europa, se lo dije. Él tomaba el número 10, pero más que el número, tomaba ese rol y esa responsabilidad de cargar con el equipo y ¿Porqué?, porque todos los que lo conocemos sabemos la calidad que tiene", aseguró Fabián en entrevista para ESPN.

Fabián lamentó que la Chofis no trabajara su gran talento por falta de actitud durante su paso por el Rebaño.

"Chofis es un jugador fuera de serie, siempre lo he dicho, pero no te basta con sólo eso. El jugador que destaque sólo por su talento, es muy difícil que pueda destacar; al revés, tienes que ser un agradecido por el privilegio y el talento que tienes, pero trabajarlo día con día y tener una mejor actitud y trabajar al máximo y dar lo mejor de tí mismo. A lo mejor creyó que sólo con el talento le iba a alcanzar y desgraciadamente no fue así en su paso por Chivas", comentó.

