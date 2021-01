Chivas: Zaldívar afirmó que Guadalajara está obligado a superar lo del Guardianes 2020

Chivas está para pelear títulos. Consciente de que el arranque de torneo ha sido malo para el Guadalajara y ha sido blanco de múltiples críticas, Ángel Zaldívar está convencido de que la realidad del Rebaño está en los primeros planos del balompié nacional.

“Sabemos de la exigencia del club. A Chivas se le exige por ser equipo grande y estamos muy conscientes de eso. Del torneo pasado, de lo que se hizo, de ahí para arriba. Chivas está para conseguir grandes cosas, titulos, estar en lo más alto.

“Sabemos que en las malas situaciones siempre nos van a tirar, a criticar. A Chivas se le critica, se le tira más fuerte que a otros equipos, estamos conscientes de eso. Estamos comprometidos para sacar los resultados que la afición y el club se merecen”, aseguró en conferencia.

El Chelo confía en que el despertar del conjunto rojiblanco comience este sábado contra Bravos de Juárez, aunque aseguró que deben estar atentos debido a que los adversarios suelen jugarle con mucho respeto a la escuadra de la Perla de Occidente.

“Estamos conscientes de que es un partido importante, estamos de locales, no hemos ganado y más que preocuparnos por el rival, nos enfocamos en nosotros. Si hacemos el nivel de partido que Chivas está acostumbrado le podemos ganar a cualquier equipo. Todos los equipos nos respetan, nos juegan atrás y juegan al error. Debemos enfocarnos en lo nuestro, si lo hacemos bien vamos a ganar”, concluyó.

¿EN QUÉ SE DEBE MEJORAR?

Zaldívar reiteró que la plantilla está trabajando fuerte para poder fortalecerse tanto en defensiva como en ofensiva y tratarán de reflejarlo este fin de semana.

“Creo que Chivas siempre se ha caracterizado por ir al frente. Debemos mejorar en la ofensiva, en posesión porque nos quitan el balón y no hemos tenido ese nivel que estamos acostumbrados. Defensivamente nos han metido gol en todos los partidos, pero siempre hemos sido una defensa muy solida. Si nos compactamos todos, todos como equipo, si hacemos nuestro trabajo podemos ganarle a cualquiera.

“Debemos hacer un autoanálisis de lo que se hizo bien o mal porque nos falta crear más ocasiones de gol, el equipo no se ha visto tan bien en esa parte ofensiva, no nos hemos conectado, no hemos tenido esas llegadas que hubiéramos querido y es en lo nos hemos estado enfocando para que en este fin de semana se vea reflejado en goles”, explicó en conferencia.

