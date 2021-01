Marco Fabián, entusiasmado previo a enfrentar a Chivas: 'Es regresar a casa'

Marco Fabián está listo para volver a su “casa”. El mediocampista de Juárez admitió que le ilusiona regresar al Estadio Akron por todo lo que vivió en Chivas; sin embargo, lo tiene claro, quiere ganarle al Rebaño.

“Muy bonito. Va a ser un partido de sentimientos muy muy grandes, el regresar a casa, porque para mí es mi casa. Ahí yo viví muchos años, desde que pusimos la primer piedra para que se construyera el estadio ahí, la inauguración. Viví grandes momentos en ese estadio, algunas tristezas.

“Hoy juego en Juárez y le tengo un gran cariño y obviamente me debo a mi profesión en este momento, pero no tengo problema en decir que siempre llevo esos colores.17 años en esa institución se dice poco, pero nací y desde el primer momento en que me fui de México me fui vistiendo esos colores. No sabía si iba a regresar vistiendo los mismos colores u otros, pero sabía que algún día podría volver a pisar ese estadio, que hoy es el Akron.

“Hoy estoy a días y será muy bonito, solo queda agradecer a la vida por estas cosas que voy a guardar para toda mi vida. Regresé a casa, como contrincante. En la cancha soy todo un profesional y en lo personal no me gusta perder en nada, así que voy con todo para ganar”, explicó en exclusiva para RÉCORD.

El canterano del Guadalajara lamentó que su regreso se diera sin gente, aunque está agradecido con poder volver a la Perla de Occidente, aunque anhela salir del estadio con los tres puntos para Bravos.

“No sabía cuál, ni cómo, ni cuándo iba a ser mi regreso. Ahora se da, será vistiendo la playera de Juárez, se da con circunstancias diferentes, sin gente, viviendo una pandemia. Todo esto no me lo hubiera podido imaginar, pero cómo se está dando igualmente estoy muy agradecido.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: LUIS FERNANDO TENA: 'JUÁREZ FC DEBE JUGAR BIEN SIN IMPORTAR EL TRABAJO DEL ÁRBITRO'

“El deseo de ganar está intacto, esté con quien esté, soy un ganador nato y no me gusta guardarme absolutamente nada, así tenga en frente al club al que llevo en mi corazón y con el cual crecí, un estadio de muchas historias, pero quiero irme de ese estadio con los tres puntos con mi equipo”, puntualizó.

Fabián de la Mora reiteró su respeto hacía Chivas, por lo que adelantó que en caso de anotar el sábado, no celebraría.

“No, obviamente no festejaría. Hay un respeto y sobre todo un respeto a una institución con la cual viví muchos años”, remató el mediocampista.

ADVIERTE SOBRE JUÁREZ

Bravos puede ser imparable. Marco Fabián lo tiene claro, dentro del conjunto de Ciudad Juárez tienen claros los objetivos de convertirse en un rival de extremo cuidado dentro de la Liga MX, por lo que está seguro de que cuando obtengan confianza será muy complicado vencerlos.

“Sí, totalmente (puede ser revelación del torneo). Lo hemos trazado en las metas que tenemos, este Bravos está para muchas cosas, sobre todo para calificar. Está en nuestras metas y las tenemos muy claras, para eso estamos trabajando. Las tenemos claras porque sabemos que podemos, que hay un buen trabajo y seguiremos trabajando por conseguirlo.

“El equipo cada vez está más metido, estoy seguro que este equipo cuando tomemos confianza será difícil que nos puedan parar”, declaró el futbolista en exclusiva para RÉCORD.

El ex jugador del Frankfurt aseguró que dentro de la plantilla fronteriza se está haciendo un buen trabajo mientras adoptan la idea futbolística de Luis Fernando Tena, aunque está convencido de que se han mostrado buenos pasajes durante los tres partidos que han disputado.

“Es lo primordial. Hemos trabajado muy bien, estamos entendiendo muy bien el sistema de Luis Fernando, en lo personal lo conozco muy bien y sé que él irá encontrando ese futbol con el que quiere que encontremos. El equipo no se ha visto mal, no ha sacado los resultados por una u otra causa. Errores nos cuestan el partido.