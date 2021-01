Cruz Azul: Luis Romo reaparecerá vs Querétaro tras superar molestias musculares

Ya con sus primeros tres puntos en la bolsa, Cruz Azul vuelve por su revancha al Estadio Azteca para enfrentar a los Gallos Blancos, y lo hará con un plantel "reforzado" gracias al regreso de su conductor: Luis Romo.

El centrocampista celeste causó baja de los últimos dos partidos debido a molestias musculares, pero esta noche volverá a mover los hilos de la Máquina de Juan Reynoso.

Es un hecho que el también seleccionado nacional se ha convertido en una pieza fundamental para Cruz Azul, más allá del estilo de juego o incluso del entrenador. Y es que nadie hace mejor de box to box que Luis Romo.

Además de ser un jugador que puede cambiar su posición para ayudar en defensa, el centrocampista ha mostrado una vocación ofensiva que en muchas ocasiones del año pasado le significó puntos a la Máquina.

Si bien su tarea principal es destruir el juego de sus rivales, Romo se da tiempo para aparecer en las áreas enemigas sin ser detectado. Pero eso no es todo, ya que durante 2020 se convirtió en el mejor asistidor del equipo (7), y además colaboró con tres anotaciones en la Liguilla del Guardianes 2020.

Por ello, si hay un jugador que es infaltable en el esquema de Cruz Azul ese es Luis Romo, quien con su reaparición fortalecerá la recuperación de balón, pero al mismo tiempo incrementará el volumen de juego en ofensiva, apoyando a Orbelin Pineda y Roberto Alvarado.

Por otra parte, otro que vuelve a escena es Jonathan Rodríguez, quien ya cumplió con su sanción deportiva y estará elegible para a Juan Reynoso.

Sin embargo, la gran duda para timonel peruano que, hasta la noche del viernes no había resuelto, es la de si arrancar con el 'Cabecita' o darle minutos como relevo de Santiago Giménez.

Sin embargo, no todo es bueno para Cruz Azul, pues Pablo Aguilar no está al cien para jugar, y aunque es probable que figure en la convocatoria, lo más probable es que no vea minutos ante Querétaro.

