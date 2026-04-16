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¿Hay contingencia ambiental? Checa el Hoy No Circula de este jueves 16 de abril

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo. | FB: @orientadorvial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 22:10 - 15 abril 2026
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El programa vehicular está vigente todos los días en la Ciudad y Estado de México

Antes de salir de casa este jueves 16 de abril de 2026, es importante revisar si tu vehículo tiene permitido circular, ya que el programa Hoy No Circula continúa vigente tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y no respetarlo puede derivar en multas o incluso en que tu auto sea llevado al corralón.

Para esta jornada, las autoridades confirmaron que no hay contingencia ambiental, por lo que el esquema opera de manera normal. Sin embargo, eso no significa que todos los autos puedan circular libremente, ya que las restricciones habituales siguen aplicando durante el horario establecido.

Revisa todos los días el Programa No Circula para evitar alguna multa / FB: @orientadorvial

¿Qué autos NO circulan?

Este jueves 16 de abril deberán suspender su circulación los vehículos con holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placas 1 y 2, además de los vehículos foráneos y aquellos que circulan con permisos especiales.

El horario en el que se aplica el programa es de las 05:00 a las 22:00 horas, por lo que fuera de ese rango no existen restricciones para estos automóviles.

¿Qué autos SÍ pueden circular?

Por otro lado, los vehículos que cuentan con holograma 0 y 00 sí podrán circular sin restricciones este día, al igual que los autos eléctricos e híbridos, los cuales están exentos del programa debido a su menor impacto ambiental.

Multas por no respetar el programa

No respetar el Hoy No Circula puede salir caro. En caso de incumplir con la normativa, la multa va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a entre 2,075 y 3,113 pesos, además de otras posibles sanciones como el traslado del vehículo al corralón.

Los vehículos con engomado verde, placas 1 y 2, y holograma 1 y 2, no circulan / Especial

¿Dónde aplica?

El programa no solo opera en la Ciudad de México, sino también en varios municipios del Estado de México, entre los que se encuentran Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ixtapaluca, Tecámac, entre otros.

Por ello, es fundamental que los conductores que transitan entre ambas entidades tomen en cuenta estas restricciones para evitar contratiempos durante sus traslados.

En conclusión, aunque no hay contingencia ambiental para este jueves, el programa Hoy No Circula sigue activo, por lo que verificar las condiciones de tu vehículo puede evitarte sanciones y complicaciones en tu día.

Una multa por circular cuando no te toca te puede costar hasta 3 mil pesos / FB: @orientadorvial
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