VIDEOS: Caos en Línea 3 del Metro: usuarios caminan por las vías tras falla eléctrica

Una falla eléctrica registrada al exterior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro provocó la tarde-noche de este miércoles una jornada caótica en la Línea 3, luego de que el servicio tuviera que ser modificado de manera emergente, obligando incluso a usuarios a descender de los trenes y caminar por las vías para poder continuar su trayecto.

El incidente generó afectaciones principalmente en el tramo sur de la línea, donde se suspendió el servicio entre las estaciones Copilco y Universidad, lo que derivó en desalojos controlados por parte del personal del Metro, quienes pidieron a los pasajeros abandonar trenes y estaciones ante la imposibilidad de continuar con la operación normal.

Después de varios minutos de estar atorados en los túneles, los usuarios tuvieron que bajarse y caminar entre las vías / Especial

“Debido a un disturbio eléctrico al exterior de las instalaciones del Sistema, se ofrece servicio provisional de Indios Verdes a Miguel Angel de Quevedo en Línea 3”.

Mientras tanto, el servicio se mantuvo activo únicamente en el tramo de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo, donde los trenes operaron bajo supervisión del personal en andenes para controlar el flujo de pasajeros, en medio de una alta demanda y tiempos de espera prolongados.

En varios tramos de la Línea 3, las personas se vieron afectadas al regresar a sus destinos / Especial

Usuarios bajan a las vías

La situación generó momentos de incertidumbre entre los usuarios, especialmente cuando comenzaron a circular videos en redes sociales en los que se observa a pasajeros caminando sobre las vías, luego de permanecer detenidos durante varios minutos sin poder avanzar y tras recibir indicaciones para desalojar los convoyes.

Estas imágenes reflejaron el nivel de afectación que provocó la falla, así como la desesperación de quienes buscaban llegar a sus destinos en medio de la interrupción del servicio.

La gente no podía creer que se tuviera que bajar de los vagones tras la falla eléctrica / Redes Sociales

RTP entra al rescate

Ante la suspensión parcial de la Línea 3, el Metro coordinó el apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), las cuales comenzaron a trasladar usuarios entre las estaciones afectadas, con el objetivo de mantener la movilidad en la zona y reducir el impacto de la contingencia.

“No se ofrece servicio de trenes de Copilco a Universidad. Se coordina apoyo con unidades de @RTP_CiudadDeMex para el traslado de usuarios. Atiende las indicaciones del personal del Sistema en todo momento. Personal de @CFEmx labora en el lugar para restablecer el servicio a la brevedad. Atiende las indicaciones del personal Sistema en todo momento. Toma previsiones”.

Los camiones de RTP tuvieron que transportar a las personas a las siguientes estaciones donde sí hay servicio / Especial

Trabajos para restablecer el servicio

Autoridades informaron que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra trabajando en el punto donde se registró la falla, con el objetivo de restablecer el suministro eléctrico y normalizar la operación en la Línea 3 lo antes posible.

Mientras tanto, el Sistema de Transporte Colectivo ha pedido a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales, seguir las indicaciones del personal y tomar previsiones ante posibles retrasos en sus traslados.

OTRA VEZ EL METRO…..



Fallas en la línea 3 del #Metro, con estaciones saturadas y servicio provisional.



Estaciones CU y Copilco sin servicio.



Línea 1 del #Metrobus saturada. pic.twitter.com/eY5QZJb5tZ — Halcon (@HalconOnce) April 16, 2026

🚇⚠️ Afectado el servicio en la Línea 3 del Metro CDMX



El Metro de la CDMX informó que, debido a un disturbio eléctrico externo, el servicio presenta afectaciones en la zona sur de la Línea 3.



🚉 Hay servicio provisional de Indios Verdes a Coyoacán

⛔ Se encuentra suspendido de… pic.twitter.com/7EG3N1CWIR — Tres PM (@trespm) April 16, 2026