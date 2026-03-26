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Usuarios reportan caos en Línea 3 del Metro: esperas de hasta 2 horas y vagones detenidos

Todas las estaciones están llenas ante la marcha lenta este miércoles 25 de marzo / Gina Sánchez
Jorge Reyes
Jorge Reyes 20:22 - 25 marzo 2026
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Fallas y retrasos desatan desesperación entre pasajeros en plena hora pico

La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México volvió a estar en el centro de las quejas luego de que usuarios reportaran retrasos extremos, con tiempos de traslado de hasta dos horas debido a fallas en el servicio.

Durante la jornada de este miércoles, pasajeros denunciaron que los trenes se detenían constantemente, permaneciendo incluso hasta 30 minutos sin avanzar dentro de los túneles. 

La situación generó molestia y desesperación, al grado de que algunas personas optaron por abrir ventanas ante la sensación de encierro y la presencia de olor a humo dentro de los vagones.

En la estación Universidad no hay presencia de trenes y la gente se acumula / Mariana Alcántara

¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro?

Ante la ola de reclamos en redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo informó que se realizó la revisión de un tren, lo que provocó una marcha lenta en toda la línea.

“Buena tarde. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, luego de realizar revisión a un tren. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, indicó el Metro.

Sin embargo, los usuarios señalaron que la situación distaba de mejorar, ya que el avance continuó siendo lento incluso después de varias horas y la estación Universidad permanecía abarrotada pues los trenes no llegaban.

Hasta media hora la gente tuvo que estar esperando entre los túneles, lo que causaba desesperación / Gina Sánchez

Usuarios explotan en redes por saturación y retrasos

Las afectaciones provocaron acumulación masiva de personas en estaciones clave, lo que complicó aún más el acceso a los trenes. En puntos como Hidalgo, los usuarios reportaron saturación total hasta los torniquetes.

“¿Se agiliza? ¿Dónde? Está a reventar, en Hidalgo los bloques de gente llegan hasta los torniquetes. Este es el metro del que se supone que estamos satisfechos? Cada día está peor! Pero eso sí, gastando millones por 3 partidos de futbol”
El servicio todavía tardará en restablecerse por el desperfecto en uno de sus trenes de la Línea 3 / Mariana Alcántara

“¿Por qué mienten? No está nada agilizando. Salimos de Viveros a las 6:30 y ya son las 7:20 y seguimos en Juárez. Cuánto más les va a tardar su ‘agilidad’”

“Está saliendo humo de un tren y no lo desalojaron en Etiopía, no mmn”, expresaron usuarios.

Problemas podrían extenderse por saturación

Aunque el Metro aseguró que el servicio comenzaba a normalizarse, el principal reto será la gran cantidad de usuarios acumulados, lo que podría provocar más retrasos y complicaciones durante las siguientes horas.

Las ventanas de los trenes se tuvieron que bajar ante la llegada de olor a humo / Gina Sánchez

La Línea 3 es una de las más utilizadas del sistema y conecta puntos clave de la capital, por lo que cualquier falla impacta directamente en miles de personas que dependen de este transporte diariamente.

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