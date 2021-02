Mayorga sobre debutantes: 'En Chivas hay menos paciencia que en otros equipos'

Se necesita paciencia con jóvenes. El lateral de Chivas, Alejandro Mayorga, considera que es necesario darle continuidad a los jugadores que debutan en el máximo circuito para que sigan consolidándose, asegurando que en otros clubes se les tiene mayor paciencia a los canteranos que en el Rebaño.

“A mí en lo personal me gustaría que a los más jóvenes que vienen para arriba que se les tuviera mayor paciencia. Jugar en primera no es fácil y obviamente son muchos factores. Entiendo que es un equipo grande que se exige como tal, pero a veces se vive un proceso en el que me gustaría que la gente lo entendiera un poco más".

“Es algo que nosotros debemos manejar, en otros equipos hay más paciencia que aquí. Me gustaría que se entendiera que no es sencillo, son factores de presión a los que no está uno acostumbrado, hay equivocación y la mejor manera de aprender es equivocándote”, declaró el jugador rojiblanco en conferencia.

Mayorga sabe que debido a la exigencia que impera en un club como el Guadalajara el margen de error es mínimo, por lo que considera que el mandarlos a otras instituciones a préstamo es algo benéfico, tal y como le sucedió a él.

“Pienso que las razones que aquí nuestro margen de error, por ser el equipo que es, es muy pequeño. No es conveniente exponer a los jóvenes, no quemarlos a la primera, es trabajarlos, llevarles el proceso",

“No está mal el salir del equipo a otro a demostrar nivel, es una forma de crecer. Hay a quienes debutan y siguen aquí, hay a quienes nos toca salir una, dos tres veces y aquí estamos”, concluyó el lateral.

