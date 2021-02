Mauro Lainez: 'América es lo máximo; es la catapulta que te lleva a Europa'

Nadie mejor que Mauro Lainez para decir que el América es la catapulta direccionada a Europa más importante del futbol mexicano. El mayor de los Lainez vivió muy de cerca el crecimiento y la vitrina que fue para Diego jugar en las Águilas, equipo que en la pasada década proyectó a varios futbolistas nacionales y extranjeros al futbol del Viejo Continente.

“América es lo máximo y qué mejor que salir de aquí porque hace más creíble tu valor cuando te vayas al extranjero porque no es lo mismo irte de otros equipos de la Liga que de América, te da la catapulta de irte como un jugador ya hecho y maduro y hasta el mismo equipo al que te toca llegar a Europa te ve con mejores ojos”, confirmó en entrevista con RÉCORD.

“Llegar al América es el paso más importante de mi carrera, cualquier jugador mexicano y extranjero quisiera estar en este club tan grande y estoy muy contento de que se me haya dado este paso tan importante y espero poder estar a la altura del club porque es un equipo muy grande y debo de trabajar y mejorar fuerte para darle muchas alegrías al equipo”, agregó.

Ya son más de 4 años de carrera en Primera División, sin embargo, Mauro nunca ha logrado levantar un campeonato, pero espera poder hacerlo en su estadía en el Nido para coronar su etapa como americanista, logro que para Lainez es lo mejor que le ha pasado en la vida.

“Es importante siempre marcar diferencia en el club y es bueno soñar con campeonatos, personalmente nunca he sido campeón de la Liga y sí me gustaría serlo con América, pero para eso hay que ir trabajando poco a poco, claro que me gustaría dejar una huella en el club, pero toca ir partido a partido porque la Liga es cada vez más competitiva, sin embargo, llegar al América es lo mejor que me ha pasado en la vida y con las actuaciones primero Dios se dé el campeonato”, finalizó.

SIN PRESIÓN POR LOS LOGROS DE DIEGO

El campeonato que Diego Lainez consiguió con el América antes de irse a Europa no genera ningún tipo de presión para su hermano Mauro, quien aseguró que está feliz por lo que pudo conseguir Diego aunque aclaró que cada uno está escribiendo su propia historia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAURO LAINEZ: 'SOLARI JUGÓ MI POSICIÓN Y TRATO DE SEGUIR SUS CONSEJOS'

“No para nada (hay presión), somos hermanos, pero él está haciendo su carrera y yo hago la mía, eso hay que separarlo muy bien. Me deja tranquilo y feliz de que Diego haya marcado historia en este club, que haya sido pieza importante para conseguir el campeonato y ahora a mi me toca, me toca intentar estar a la altura del club”, destacó Lainez.