Chivas hizo oficial la llegada de Óscar García para ocupar el banquillo Rojiblanco. El director técnico 51 años se convirtió en el nuevo entrenador del Guadalajara de cara a la siguiente campaña y será el tercer estratega español que dirija al equipo en la historia de la institución.

En un video publicado a través de sus redes sociales, el equipo Rojiblanco presentó de manera oficial al estratega español de cara al Torneo Clausura 2025.

En el video se muestra a Óscar García celebrando y trabajando en compañía de figuras como Johan Cruyff, además de su largo recorrido por diferentes equipos del mundo, además de revelar dar a conocer su propuesta de juego y que viene a formar parte de la historia del Guadalajara.

“Que, si soy un trotamundos, no lo sé. Es que me apasionan los retos. Cada liga, cada equipo, cada país en el que he dirigido, me ha dado el bagaje para conocer muchas facetas de este fantástico deporte.

“Creo en la versatilidad del futbol, en la estrategia. Quiero que mis equipos sean protagonistas, que sean proactivos para tener el control del juego. Mi objetivo siempre es uno, ganar. Creo en la grandeza de Chivas y en el poder de su afición. Hoy vengo a ser parte de su historia”, se escucha en el vídeo de presentación.

Óscar García Junyent se convertirá en el octavo entrenador que ha ocupado el puesto como director técnico de Chivas en la era de Amaury Vergara, además de ser el primer estratega español en dirigir al cuadro Rojiblanco en su era al frente del Guadalajara.

¡@OscarGarciaJ ya es del Rebaño Sagrado! Desde hoy tienes el respaldo de una enorme afición que te va a acompañar a ti y a tu equipo hasta el final pic.twitter.com/w6wfsBFodm — CHIVAS (@Chivas) December 2, 2024

