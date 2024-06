omar-govea-y-daniel-aguirre-dan-sus-primeras-palabras-como-jugadores-de-chivas

Omar Govea y Daniel Aguirre, refuerzos de Chivas para el Apertura 2024, ya realizaron sus primeras prácticas con el Rebaño, además de que externaron su motivación para jugar con los tapatíos. "Bien, la verdad es que el viaje no se siente cuando tienes tantas ganas de llegar, tenía muchas ganas de vivir ya mi primer día. Tengo muchas ganas de vivir mi día a día con la gente también y emocionado la verdad que me sentí muy bien".

"(Hicimos) un poquito de físico y también aspectos tácticos, que la verdad es que le hacen bien al equipo, el equipo se ha comportado muy bien y buenas sensaciones con el grupo", declaró el jugadore que llegó procedente de Rayados de Monterrey. Respecto a sus nuevos compañeros, destacó el buen recibimiento que tuvo, así como por parte de Fernando Gago y su cuerpo técnico.

"Recién empecé a convivir con ellos, me bastó eso para saber que es un grupo muy sano, que quiere conseguir cosas importantes. Me recibieron muy bien ya conocía a algunos, el profe muy bien también y la verdad que para ser mis primeras horas me siento muy bien, muy contento", finalizó Govea.

Por su parte, Aguirre compartió que la adaptación al clima ha sido complejo, por la diferencia entre Los Ángeles, Guadalajara y Cancún. "Pero yo estoy listo para todo, para darle todo mi esfuerzo a mis compañeros para que me ayuden y yo les ayude también a ellos en el campo", y añadió lo que, considera, puede aportar al grupo.

"Soy un mediocampista muy técnicamente soy bueno. Intensidad le voy a dar y voy a ayudar a mis compañeros a ser mejores, quiero obviamente meter goles y todo, pero mi objetivo aquí es ayudar a mis compañeros y ganar partidos", finalizó el exjugador de LA Galaxy.

