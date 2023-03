Pocho Guzmán previo al Clásico Nacional: 'Quiero ser ídolo en Chivas'

La llegada de Víctor Guzmán a Chivas ha sido más que un beneficio para el funcionamiento de rojiblanco. El ‘Pocho’ lidera al equipo, anota y asiste, pero mantiene los pies en la tierra y considera que aún no es ídolo en el club, pues para lograrlo debe conseguir lo más importante: campeonatos.

“Se me han ido dando las coas muy bien opero no he logrado nada. Los que han logrado son los que andan por ahí caminando, Ramón, el Bofo. Para ser ídolo tengo que dar campeonatos, lo mejor de mí en cada partido. Quiero ser un ídolo y es a lo que vine, pero es ganando cosas importantes”, dijo durante el Día de Medios previo al Clásico Nacional.

Sin embargo, dejó en claro que llegó al Rebaño con esa intención, convertirse en un jugador que deje huella e incluso colocarse en la historia junto a grandes jugadores como lo es Carlos Salcido, levantando una copa para la escuadra rojiblanca y desde el primer día ha trabajado para lograrlo.

“Desde el primer día que me paré en la institución de Chivas empecé a entrenar de una manera que por eso me ha ido bien y es gracias, mis compañeros. Me sueño estando a un lado de Salcido levantando una copa”, expresó.

