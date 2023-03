Alexis Vega asegura que jugaría en el América en semana de Clásico Nacional

La rivalidad que existe entre Chivas y América deja como un escenario impensable que un jugador de alguna de estas instituciones fiche, por el contrario, pero no lo es para Alexis Vega, quien no descartó la posibilidad de que en algún momento defienda el escudo azulcrema.

“Puede llegar a ofrecer América y, si no tengo otra opción para ir a jugar, tengo que ser profesional en todos los sentidos. La gente se puede molestar, los aficionados, pero nosotros somos seres humanos que sentimos muchísimo, y yo tengo que ver por mi familia” declaró en Día de Medios.

Y en vísperas del Clásico Nacional, ambos clubes han protagonizado una semana atípica, con convivencias y dinámicas, incluso algunos de ellos tienen amistad fuera de las canchas, tal es el caso de Vega y Henry Martin, por lo que no consideran que sea un error intercambiar playeras al término del encuentro.

“Pues sí, somos amigos. La rivalidad queda adentro de la cancha, somos compañeros de Selección Mexicana, también. Es algo muy bonito. De hecho, mi papá me acaba de decir que un tío quiere la playera de Henry Martín, entonces con mayor razón se la voy a pedir” apuntó el delantero del Rebaño.

Mientras tanto, Vega no pierde la ilusión de poder estar presente en cancha este sábado frente a las Águilas, después de estar dos meses sin actividad, por lo que aprovechará la oportunidad que se le presente, ya sea como titular o incluso 10 minutos.

“No, yo creo que llevo una semana recién con el equipo trabajando al 100 por ciento. Bien o mal, dos meses de recuperación no es nada fácil, pero si el míster me dice que voy de titular, trataré de hacer lo mejor posible. Si me dice vas a jugar 10 o 15 minutos, también trataré de entrar a revolucionar el partido y ayudar a mis compañeros. Pero, de entrada, la decisión que tome el míster, la voy a acatar de la mejor manera”, detalló.

