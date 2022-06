Pocho Guzmán sobre interés de Chivas: 'El jugador a veces es el último en enterarse'

Pone fin a los rumores. Luego de que tomara fuerza el interés de Chivas por Víctor Guzmán de cara al Apertura 2022, el mismo jugador del Pachuca admitió que no existen propuestas del Guadalajara.

Durante un Live en su cuenta de Instagram, el mediocampista ofensivo de los Tuzos descartó que actualmente tenga una oferta del Rebaño.

“El jugador a veces es el último en enterarse, si hay algo seguro me avisarán, por lo pronto hoy es falso. Conmigo nunca se ha comunicado nadie, luego escriben que no juegue de esta manera con sus sentimientos, pero yo no tengo nada que ver.

"Yo tengo contrato (con Tuzos), acabo de llegar de la primera sesión de entrenamiento y bueno, yo no tengo nada que ver", explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS, CON OFENSIVA RENOVADA TRAS LA INCORPORACIÓN DE LOS REFUERZOS