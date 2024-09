Ricardo Peláez sobre su etapa en Chivas: 'No hice mi mejor trabajo, me siento parte del problema'

El exfutbolista mexicano, Ricardo Peláez habló sobre su paso como Director Deportivo de las Chivas por más de dos años y aseguró que no hizo su mejor trabajo.

Durante la gestión de Peláez, Chivas mostró algunos avances respecto a su pasado, pues rompieron una racha de cinco torneos sin clasificar a la Liguilla y en el Guard1anes 2020, se colaron hasta una Semifinal donde cayeron ante León.

“Me siento responsable, me siento parte del problema, por supuesto que sí y asumo esa responsabilidad… creo que no hice mi mejor trabajo, dejé de hacer cosas que venía haciendo en América y Cruz Azul y me siento responsable de esto que ha pasado en Chivas”, declaró Peláez en programa de ESPN.

“Yo confié en muchas contrataciones, muchas fallaron… han venido otros que han traído otros jugadores, pero creo que la base importante del arquero, tres defensores, de lo que tiene hoy Chivas, por lo menos siete jugadores ya estaban”, señaló Peláez.

Ricardo Peláez mencionó la forma de trabajo que tiene el actual presidente de Chivas, Amaury Vergara. “Está lo suficientemente lejos del equipo y lo suficientemente cerca como un dueño, así tiene que ser, sin afán de protagonismo”; dijo.

