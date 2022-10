Ricardo Peláez sobre su gestión en Chivas: 'Sí, es un fracaso'

Tras la eliminación de Chivas del Apertura 2022 en el Repechaje ante Puebla, Ricardo Peláez dejó de ser director deportivo del equipo rojiblanco.

A través de una conferencia de prensa en Verde Valle, Peláez Linares reveló cómo se dio su salida y cómo califica su gestión.

"El Consejo (Deportivo) tomó la decisión y yo la apoyé, es la mejor que pudieron tomar. Sí es un fracaso, pero es una realidad dentro de esta atmósfera, nos mantuvimos entre Repechaje y Semifinales", dijo Peláez en conferencia.

"Yo hablé de títulos y campeonatos, dentro de la atmósfera del fracaso, pero dentro de la atmósfera del fracaso, es una realidad en Chivas", agregó.

Y es que cuando asumió su puesto como directivo del Guadalajara, Peláez aseguró que en el equipo se dejaría de hablar de temas de descenso y se hablaría más de campeonatos, algo que no sucedió.

"Yo no me quejo de nada, me dieron todas las herramientas. No se logró el objetivo y por eso estoy aquí y por eso me voy", sentenció el exdirectivo rojiblanco.

