Chivas: Gestión de Ricardo Peláez ha quedado a deber

Cuando Ricardo Peláez asumió la dirección deportiva de Chivas dijo que se dejaría de hablar de temas de descenso y que a partir de ese momento se hablarían de campeonatos; sin embargo, ya pasaron tres años y no hay ningún trofeo nuevo en las vitrinas.

El Rebaño Sagrado no ha tenido problemas en la tabla de cocientes, recordando que ya no hay descenso y que los tres peores equipos de la temporada pagan millonarias multas, pero la 13 aún no ha llegado.

Durante su gestión, los rojiblancos han jugado 106 partidos, mismos en los que registraron 37 triunfos, 40 empates y 29 derrotas, sumando 151 puntos de 318 posibles, lo que arroja una efectividad del 47 por ciento.

En los últimos seis torneos, el Guadalajara solamente entró dos veces a la Liguilla, en el Apertura 2020 fue eliminado por León en Semifinales y en el Apertura 2022 cayó contra Atlas en los Cuartos de Final.

Amaury Vergara abrió la cartera previo al Clausura 2020 y Ricardo Peláez realizó varios fichajes, pero la mayoría de los jugadores ya no están en el redil, solo quedan Cristian Calderón y Jesús Angulo. En los siguientes semestres hubo pocos refuerzos, los últimos que llegaron fueron Rubén González, Alan Mozo y Santiago Ormeño.

Ricardo Peláez no ha obtenido los resultados deseados en Chivas, se ha quedado corto tomando en cuenta que ganó varios títulos en América y que formó un equipo sólido en Cruz Azul, que poco tiempo después de su salida ganó su noveno título de Liga MX.

El contrato que tiene es indefinido, hace unos meses presentó su renuncia, pero no se la aceptaron: "He tenido momentos de frustración y enojo. Voy a ser perseverante hasta el último día", mencionó en una entrevista.

