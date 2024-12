Tala Rangel sueña con el Bayern Múnich: "No se me haría descabellado jugar ahí"

El arquero de Chivas, Raúl 'Tala' Rangel, ha dejado claro en recientes declaraciones que uno de sus grandes deseos es jugar en Europa, y más específicamente en el Bayern Múnich, uno de los clubes más prestigiosos del continente. Durante su participación en el Podcast de La Capitana, Rangel expresó abiertamente sus aspiraciones.

Rangel lleva un año en primera división | IMAGO7

“Largo sería ya pensar en Europa, yo creo que me gustaría eso. Para empezar, dónde fuera. Obviamente no una segunda división. Cualquier equipo de primera división: España, Inglaterra o Alemania. Me gusta mucho el Bayern Múnich. No se me haría descabellado jugar ahí”.

A pesar de su corta edad, ha demostrado un gran nivel en la portería de Chivas, con quien ha sumado 1530 minutos en el Apertura 2024. Este rendimiento ha llamado la atención tanto de los medios nacionales como internacionales, y su valor en el mercado, según Transfermarkt, ya se sitúa en los 4 mdd.

Tala Rangel ya llegó a la Selección Mexicana | IMAGO7

Rangel, originario de Zapotlán el Grande, Guadalajara, es un guardameta que destaca por su imponente figura de 1.91 metros y sus habilidades excepcionales bajo los tres postes, lo que lo ha consolidado como una de las piezas clave en la alineación de las Chivas.

El Bayern Múnich, club que ha sido un referente en Europa por su consistencia y éxito, podría ser un destino atractivo para Rangel en el futuro, si sigue mostrando el nivel que ha dejado ver en la Liga MX.

Tala Rangel sigue concentrado en su labor con Chivas, pero no esconde su sueño de dar el salto al futbol internacional.

Tala Rangel, portero titular de Chivas | IMAGO7

