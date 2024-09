'Tepa González sobre Chivas: 'Me encantaría ser leyenda'

El canterano de Chivas, José ‘Tepa’ González aseguró que aún sigue vigente su sueño de ser una leyenda en el Guadalajara, por lo que enfatizó en que le encantaría regresar al club de sus amores y de no ser así, le gustaría convertirse en un referente del futbol mexicano.

“No sé si la vida me regrese al equipo que amo, esa es la realidad porque yo sigo viendo los juegos de Chivas y me sigo emocionando por el equipo pero no sé, la realidad es que no sé, a mí me encantaría, o sea a mí me encantaría ser una leyenda de Chivas, yo dije que me encantaría superar a Omar Bravo, y es algo que yo soñaba desde niño pero yo sueño con ser una leyenda del futbol mexicano, entonces sea quien sea que me dé la oportunidad en el primer equipo, yo voy a la muerte a superarlo”, señaló.

Actualmente, el ‘Tepa’ González se ha establecido como uno de los goleadores del Herediano de Costa Rica, ya que en lo que va del semestre ha marcado cinco anotaciones de los cuales incluye un doblete, aunado a una asistencia, estableciéndose como uno de los delanteros mexicanos en el extranjero con mejor promedio de gol.

De igual manera, detalló que cuando vivía su mejor momento en el Tapatío en la Liga de Expansión no tuvo la suerte de recibir oportunidades con el primer equipo, motivo por el que con la llegada de otros delantero fue complejo que le dieran la oportunidad.

“Cuando yo estaba haciendo goles en el Tapatío, antes de ser campeón, seis meses antes, es cuando traen a Santiago Ormeño y ya éramos demasiados delanteros, estaba 'Chelo', estaba Ormeño, estaban a punto de traer a Daniel Ríos, entonces eran demasiados delanteros los que teníamos ya y no había forma de que subieran un morro que estuviera haciendo goles, era muy difícil, muy difícil, entonces al final no tuve esa fortuna de tener los minutos que yo esperaba”, concluyó.

