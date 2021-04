Toño Rodríguez sobre malos resultados: 'No es por apatía, estamos trabajando para mejorar'

En Chivas no hay apatía. Toño Rodríguez, portero del Guadalajara, negó rotundamente que en la plantilla exista conformismo ante la mala campaña que han tenido hasta el momento, por lo que aseguró que hay frustración en el vestidor tapatío.

“No, apatía no. Existe incomodidad por la situación, existe frustración porque no nos gusta estar así. Desde que nacemos tenemos un ADN ganador. Se nos puede juzgar porque estamos en Chivas, pero dentro del club nos interesa la cancha y siempre será así. Amamos el futbol más que otra cosa”, detalló en conferencia.

Rodríguez admitió que en el futbol muchas veces no hay explicaciones ante la ola de resultados, por lo que aseguró que es necesario unirse dentro del vestidor para salir del bache futbolístico en el que están inmersos.

“Hay ocasiones en las que uno no se explica muchas cosas. Ves la plantilla que tiene el Barcelona y piensas que siempre va a ser el campeón de España y no siempre es así.

“Alrededor de este tiempo me ha tocado pelear campeonatos o descensos y no te lo explicas por qué estás en descenso. Tenemos que trabajar fuerte. Todas estas etapas nos hacen crecer como grupo. No nos gusta estar donde estamos y estamos trabajando para salir de ello”, concluyó.

