Néstor de la Torre: 'No creo que a Chivas le alcance para entrar al repechaje'

Néstor de la Torre, expresidente deportivo del Rebaño, reconoció que la falta de 'argumentos' de Chivas en el Guardianes 2021 lo dejará con nulas posibilidades de un boleto al repechaje.

En entrevista con Marca Claro MVS, el exdirectivo explicó que la poca productividad jugando en el Akron reduce las oportunidades de que el Guadalajara aspire por un pase a la respesca.

"No creo que a Chivas le alcance para meterse al repechaje. Cuando un equipo no es fuerte en casa, todo se hace más complicado. Un equipo que no saca puntos en su casa es difícil, de seis partidos en su casa ha ganado uno y ha empatado tres, ni siquiera la tercera parte en su casa.

"Si tienes a un técnico que tenga la solución yo creo que debería de ser ahorita, este torneo lo que pudieron hacer en planeación ahorita es un golpe anímico lo que podría hacer un cambio. Si no funcionaron las cosas es porque generaron unas expectativas muy altas de lo que realmente dio la planeación que esperaron", explicó.

